Магнітна буря уразила Землю 29 травня: як вберегтися

Метеозалежні, літні люди та ті, хто має хронічні захворювання, можуть відчути погіршення самопочуття.

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У четвер, 29 травня, Землю накрила потужна магнітна буря з К-індексом 7, що відповідає червоному рівню та свідчить про високу геомагнітну активність.

Така магнітна буря може негативно впливати на здоров’я, викликаючи головний біль, аритмію, втому, тривогу, агресію, а також погіршення сну.

Метеозависимым людям рекомендуется избегать кофе и спиртного, сбалансированно питаться, больше двигаться и обеспечить достаточное количество сна.

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