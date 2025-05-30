У Києві комунальні посадовці «озеленювали» власні кишені на понад 390 тисяч гривень

У Дніпровському районі викрили двох комунальників, які вимагали понад 390 тисяч гривень хабара за ремонт дороги та озеленення.

Фото: kyiv.gp.gov.ua

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У Києві повідомили про підозру двом посадовцям комунальних підприємств у Дніпровському районі, які розкрадали кошти громади, вимагаючи та отримуючи хабара за роботи з облаштування дороги у садовому товаристві та озеленення приватної ділянки. Слідство кваліфікує їхні дії за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою). Про це повідомила Київська міська прокуратура.

За даними прокуратури, підприємець звернувся до КП «Шляхово-експлуатаційне управління Дніпровського району» з проханням засипати щебенем дорогу, що веде до його закладу в одному з садових товариств. Між замовником і комунальним підприємством уклали офіційний договір, проте головний інженер КП, аби «прискорити» виконання робіт, зажадав від підприємця 340 000 гривень.

Паралельно заступник начальника Управління з обслуговування населення (УЗН) того ж району узявся за озеленення території навколо приватного будинку. Хоча роботи виконувалися технікою й матеріалами комунального підприємства, за договором війсь комунальникам мали заплатити лише 10 000 гривень, натомість посадовець вимагав ще 52 000 гривень особисто для себе.

Обох зловмисників затримали 25 травня під час одержання хабара в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Під час обшуків у них вилучили обумовлені суми та документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Якщо провину посадовців доведуть у суді, їм загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

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