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В Киеве коммунальные чиновники «озеленяли» собственные карманы на более 390 тысяч гривен

09:11, 30 мая 2025
В Днепровском районе разоблачили двух коммунальщиков, которые требовали более 390 тысяч гривен взятки за ремонт дороги и озеленение.
В Киеве коммунальные чиновники «озеленяли» собственные карманы на более 390 тысяч гривен
Фото: kyiv.gp.gov.ua
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В Киеве сообщили о подозрении двум должностным лицам коммунальных предприятий в Днепровском районе, которые разворовывали средства общины, требуя и получая взятки за работы по обустройству дороги в садовом товариществе и озеленение частного участка. Следствие квалифицирует их действия по части 3 статьи 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом). Об этом сообщила Киевская городская прокуратура.

По данным прокуратуры, предприниматель обратился в КП «Дорожно-эксплуатационное управление Днепровского района» с просьбой засыпать щебнем дорогу, ведущую к его заведению в одном из садовых товариществ. Между заказчиком и коммунальным предприятием заключили официальный договор, однако главный инженер КП, чтобы «ускорить» выполнение работ, потребовал от предпринимателя 340 000 гривен.

Параллельно заместитель начальника Управления по обслуживанию населения (УЗН) того же района взялся за озеленение территории вокруг частного дома. Хотя работы выполнялись техникой и материалами коммунального предприятия, по договору военного коммунальщикам должны были заплатить только 10 000 гривен, зато чиновник требовал еще 52 000 гривен лично для себя.

Обоих злоумышленников задержали 25 мая во время получения взятки в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Во время обысков у них изъяли оговоренные суммы и документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Если вину должностных лиц докажут в суде, им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

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прокуратура взятка Киев

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