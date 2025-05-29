В Киеве будут судить воспитательницу детского сада из-за травмирования 2-летнего мальчика

Женщина подозревается в ненадлежащем исполнении своих обязанностей.

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В Киеве перед судом предстанет 46-летняя воспитательница детского сада за ненадлежащее исполнение своих обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

В ведомстве отмечают, что в конце декабря прошлого года в Деснянском районе столицы женщина, спускаясь по лестнице из столовой, не удержала 2-летнего мальчика, которого держала за руку, в результате чего ребенок упал на пол и получил тяжелые телесные повреждения в виде закрытой черепно-мозговой травмы.

Следователи собрали все необходимые доказательства и сообщили 46-летней воспитательнице дошкольного учреждения о подозрении.

В настоящее время обвинительный акт направлен в суд. Женщине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такого.

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