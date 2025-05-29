На Харьковщине военный ТЦК потерял кисть руки из-за взрывчатки, которую он нашел возле авто

Военнослужащий одного из районных ТЦК и СП Харьковщины получил тяжелую травму в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля.

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В Харьковской области военнослужащий одного из районных ТЦК пострадал в результате взрыва неизвестного предмета, который он нашел возле своего автомобиля. Об этом сообщает Харьковский ОТЦК и СП.

Мужчине оказали экстренную медицинскую помощь, однако врачи были вынуждены ампутировать кисть руки.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются. По данному факту органом досудебного расследования внесены сведения в ЕРДР, открыто уголовное производство, продолжаются следственные действия.

В областном и подчиненных районных ТЦК и СП проводятся дополнительные занятия и инструктажи по обращению с взрывоопасными и подозрительными предметами.

«Жаль, что военнослужащий, который был переведен из боевой бригады по состоянию здоровья после ранения для дальнейшей службы в ТЦК и СП, получил тяжелое травмирование в условном тылу», — добавили в территориальном центре комплектования.

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