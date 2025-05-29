В Пенсионном фонде напомнили условия назначения пенсии по инвалидности

Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия назначения пенсии по инвалидности.
Пенсия по инвалидности — это государственная выплата, которая назначается лицам, которые из-за состояния здоровья частично или полностью утратили трудоспособность (Закон Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «О всеобщем обязательном государственном пенсионном страховании»).
Пенсии по инвалидности назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность).
Размер пенсии по инвалидности рассчитывается в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:
Пенсия по инвалидности назначается с дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев с дня установления инвалидности. Если заявление подано позднее — пенсия назначается с дня обращения за ней.
Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности.
Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются независимо от наличия страхового стажа в случае наступления инвалидности (статьи 18-23 Закона Украины от 09.04.1992 № 2262-ХII):
Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.
Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:
Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:
Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:
Пенсии по инвалидности пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы назначаются в размере возмещения фактических убытков, исходя из (статьи 54, 59 Закона Украины от 28.02.1991 № 796-ХII, Закон Украины от 29.06.2021 № 1584-ІX):
Размер пенсии по инвалидности, возникшей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:
Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:
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