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В Пенсионном фонде напомнили условия назначения пенсии по инвалидности

22:18, 29 мая 2025
Размер пенсии по инвалидности рассчитывается в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту.
В Пенсионном фонде напомнили условия назначения пенсии по инвалидности
Фото: respektpersonal.com.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило условия назначения пенсии по инвалидности.

Пенсия по инвалидности — это государственная выплата, которая назначается лицам, которые из-за состояния здоровья частично или полностью утратили трудоспособность (Закон Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «О всеобщем обязательном государственном пенсионном страховании»).

Пенсии по инвалидности назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет (необходимая продолжительность страхового стажа зависит от возраста, в котором установлена инвалидность).

Размер пенсии по инвалидности рассчитывается в зависимости от группы инвалидности в процентах от размера пенсии по возрасту:

  • 100 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью I группы;
  • 90 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью II группы;
  • 50 % пенсии по возрасту — лицам с инвалидностью III группы.

Пенсия по инвалидности назначается с дня установления инвалидности, если заявление на назначение пенсии подано не позднее трех месяцев с дня установления инвалидности. Если заявление подано позднее — пенсия назначается с дня обращения за ней.

Пенсия по инвалидности назначается на весь срок установления инвалидности.

Пенсии по инвалидности военнослужащим назначаются независимо от наличия страхового стажа в случае наступления инвалидности (статьи 18-23 Закона Украины от 09.04.1992 № 2262-ХII):

  • в период прохождения службы;
  • либо не позднее трех месяцев после увольнения со службы;
  • либо позже трехмесячного срока после увольнения со службы, но вследствие заболеваний, возникших в период прохождения военной службы.

Размер пенсии по инвалидности зависит от причины инвалидности.

Лицам с инвалидностью вследствие войны пенсия назначается в размерах:

  • I группа — 100 % сумм денежного обеспечения;
  • II группа — 80 % сумм денежного обеспечения;
  • III группа — 60 % сумм денежного обеспечения.

Другим лицам с инвалидностью пенсия назначается в размерах:

  • I группа — 70 % сумм денежного обеспечения;
  • II группа — 60 % сумм денежного обеспечения;
  • III группа — 40 % сумм денежного обеспечения.

Минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны не может быть ниже:

  • I группа — 16 847 грн;
  • II группа — 13 822 грн;
  • III группа — 9 478 грн.

Пенсии по инвалидности пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы назначаются в размере возмещения фактических убытков, исходя из (статьи 54, 59 Закона Украины от 28.02.1991 № 796-ХII, Закон Украины от 29.06.2021 № 1584-ІX):

  • заработной платы, полученной человеком в зоне отчуждения в 1986-1990 годах;
  • либо из пятикратного размера минимальной заработной платы, установленной законом на 1 января соответствующего года.

Размер пенсии по инвалидности, возникшей от увечья или заболевания вследствие Чернобыльской катастрофы, не может быть ниже:

  • I группа — 9 855,71 грн;
  • II группа — 7 884,57 грн;
  • III группа — 6 077,70 грн;
  • для детей с инвалидностью — 6 077,70 грн.

Минимальный размер пенсионной выплаты для лиц с инвалидностью вследствие Чернобыльской катастрофы из числа ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС не может быть ниже:

  • I группа — 100 % размера средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для расчета пенсии за предыдущий год (с 01.03.2025 — 17 486,60 грн);
  • II группа — 80 % (с 01.03.2025 — 13 989,28 грн);
  • III группа — 60 % (с 01.03.2025 — 10 491,96 грн).

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