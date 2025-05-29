Чиновник миграционной службы Одесской области внес в декларацию недостоверные данные на сумму более 83 млн грн

Чиновник не задекларировал дом, земельный участок, автомобиль, наличные деньги и другое имущество.

Фото: od.gp.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правоохранители сообщили о подозрении руководителю одного из управлений ГУ ГМС в Одесской области по факту умышленного внесения заведомо недостоверных сведений в декларацию.

Как сообщила Одесская областная прокуратура, при подаче ежегодной декларации за 2023 год подозреваемый умышленно указал недостоверные сведения в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства, предусмотренной Законом Украины «О предотвращении коррупции».

В частности, чиновник не задекларировал жилой дом площадью 200 квадратных метров, земельный участок площадью более 6 соток, премиальный автомобиль Mercedes-Benz G400D, наличные средства на сумму более 11 млн грн, а также другое ценное имущество — как недвижимое, так и движимое.

Кроме того, в декларации были намеренно внесены данные о владении криптовалютой Bitcoin, оцененной почти в 58 млн грн. Такими действиями чиновник пытался искусственно увеличить объем задекларированных активов своей семьи.

В общей сложности субъект декларирования при подаче декларации указал сведения, которые отличаются от достоверных на общую сумму более 83 млн грн.

В настоящее время чиновник уволен с занимаемой должности.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.