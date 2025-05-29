Tesla выпустила «беспилотники» на дороги

Tesla начала тестировать автономные Model Y в Остине – Маск.

Фото: IONITY

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Американский производитель электромобилей Tesla начал дорожные испытания беспилотных версий Model Y в городе Остин, штат Техас. Об этом сообщил генеральный директор компании Илон Маск в соцсети X.

«В течение последних нескольких дней Tesla тестировала беспилотные (без водителя) автомобили Model Y на дорогах Остина - без инцидентов», - написал Маск.

Он отметил, что тестирование состоялось на месяц раньше запланированного графика. По словам руководителя Tesla, это существенный шаг в развитии автономного транспорта компании.

«В следующем месяце: первая доставка с завода к клиенту», - добавил Маск.

Model Y - это популярный кроссовер Tesla, который компания активно адаптирует для использования в режиме полностью автономного вождения.

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