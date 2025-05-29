В Киеве будут судить студента, который пытался ограбить обменный пункт

Теперь студенту грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Фото: kyiv.npu.gov.ua

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В Киеве перед судом предстанет студент, который пытался ограбить обменный пункт, угрожая кассиру взрывным устройством. Об этом сообщила пресс-служба столичной полиции.

Инцидент произошел в мае. Тогда в помещение обменного пункта ворвался неизвестный и начал угрожать взрывным устройством, но его действия остановили охранники.

Правоохранители, прибывшие на место, выяснили, что 19-летний студент столичного университета зашел в пункт обмена валюты, подошел к кассиру и передал ей записку с угрозами взорвать помещение взрывным устройством, которое находится у него в пакете. Для того, чтобы этого не произошло, злоумышленник требовал денежные средства в сумме 20 000 долларов. В это время другая сотрудница пункта обмена быстро вызвала охрану.

Тогда правоохранители задержали студента и сообщили ему о подозрении.

В настоящее время следователи завершили досудебное расследование и направили обвинительный акт в суд. За разбой, соединенный с проникновением в другое помещение, с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья, злоумышленнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

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