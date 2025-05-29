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ВККС прекратила квалифоценировку судьи Прилукского горрайонного суда Черниговской области Владимира Бездидько

17:04, 29 мая 2025
Комиссия решила прекратить проведение квалификационного оценивания судьи Бездидька Владимира Николаевича на соответствие занимаемой должности.
ВККС прекратила квалифоценировку судьи Прилукского горрайонного суда Черниговской области Владимира Бездидько
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Высшая квалификационная комиссия судей прекратила квалификационное оценивание судьи Прилукского городского районного суда Черниговской области. Об этом сообщает ВККС.

ВККС в пленарном составе рассмотрела вопрос о прекращении проведения квалификационного оценивания судьи Бездидько Владимира Николаевича на соответствие занимаемой должности.

Таким образом, по результатам заседания Комиссия решила прекратить проведение квалификационного оценивания судьи Прилукского городского районного суда Черниговской области Бездидько Владимира Николаевича.

Ранее сообщалось, ВККС рассмотрит вопрос о командировке 3 судей в Деснянский райсуд Чернигова.

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