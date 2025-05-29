ВККС припинила кваліфоцінювання судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Володимира Бездідька

Комісія вирішила припинити проведення кваліфікаційного оцінювання судді Бездідька Володимира Миколайовича на відповідність займаній посаді.

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Вища кваліфікаційна комісія суддів припинила кваліфікаційне оцінювання судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області. Про це повідомляє ВККС.

ВККС у пленарному складі розглянуто питання про припинення проведення кваліфікаційного оцінювання судді Бездідька Володимира Миколайовича на відповідність займаній посаді.

Так, за результатами засідання Комісія вирішила припинити проведення кваліфікаційного оцінювання судді Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області Бездідька Володимира Миколайовича.

Раніше повідомлялося, ВККС розгляне питання про відрядження 3 суддів до Деснянського райсуду Чернігова.

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