Китай припинив продаж дронів Україні, але постачає їх до Росії

Зеленський звинуватив Китай у вибірковій підтримці дронами, оскільки той припинив продаж Mavic Україні та іншим європейським країнам, але посилив поставки в Росію.

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що Китай перестав продавати популярні квадрокоптери Mavic українській стороні й іншим європейським країнам, одночасно продовжуючи їх постачання до Росії. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на інтерв’ю глави держави німецькому виданню.

«Китайський Mavic відкритий для росіян, але закритий для українців», — сказав Зеленський групі журналістів. «На російській території діють виробничі лінії, де присутні китайські представники».

Mavic — цивільний квадрокоптер, який широко використовують для аерозйомки, але на війні його адаптували як розвідувальний та ударний безпілотник, здатний доставляти вибухівку. Саме завдяки мобільності та невеликим розмірам Mavic активно застосовують для спостереження за переміщенням дат та раптових атак на ворожі позиції.

Використання безпілотників стало центральним елементом війни в Україні: вони радикально змінили тактику обох сторін на передовій і дедалі частіше наносять удари глибоко в тил противника.

Європейський чиновник, якого цитує Bloomberg, підтвердив слова Зеленського і зазначив: з квітня Китай обмежив постачання ключових компонентів для БпЛА, таких як магніти для моторів, своїм західним клієнтам — США та європейським країнам. Натомість постачання китайських комплектуючих до російських виробників безпілотників навпаки збільшили.

«Коли хтось питає, чи допомагає Китай Росії, — як нам оцінювати такі кроки?» — прокоментував Зеленський.

Наприкінці 2024 року Bloomberg також повідомив, що китайські виробники обмежили експорт важливих компонентів до США та Європи, що західні уряди сприйняли як підготовку до ширших експортних обмежень. Водночас Пекін стверджує, що суворо контролює експорт так званих товарів подвійного призначення, включно з безпілотниками.

«Позиція Китаю щодо України послідовна і чітка: ми прагнемо припинення війни та сприяння мирним переговорам», — заявило Міністерство закордонних справ КНР у коментарі для Bloomberg News. «Китай ніколи не постачав жодній стороні летальної зброї і суворо контролює товари подвійного призначення. Ми рішуче засуджуємо безпідставні звинувачення та політичні маніпуляції».

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