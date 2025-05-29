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Китай прекратил продажу дронов Украине, но поставляет их в Россию

15:45, 29 мая 2025
Зеленский обвинил Китай в выборочной поддержке дронами, поскольку тот прекратил продажу Mavic Украине и другим европейским странам, но усилил поставки в Россию.
Китай прекратил продажу дронов Украине, но поставляет их в Россию
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай перестал продавать популярные квадрокоптеры Mavic украинской стороне и другим европейским странам, одновременно продолжая их поставки в Россию. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью главы государства немецкому изданию.

«Китайский Mavic открыт для россиян, но закрыт для украинцев», - сказал Зеленский группе журналистов. «На российской территории действуют производственные линии, где присутствуют китайские представители».

Mavic - гражданский квадрокоптер, который широко используют для аэросъемки, но на войне его адаптировали как разведывательный и ударный беспилотник, способный доставлять взрывчатку. Именно благодаря мобильности и небольшим размерам Mavic активно применяют для наблюдения за перемещением дат и внезапных атак на вражеские позиции.

Использование беспилотников стало центральным элементом войны в Украине: они радикально изменили тактику обеих сторон на передовой и все чаще наносят удары глубоко в тыл противника.

Европейский чиновник, которого цитирует Bloomberg, подтвердил слова Зеленского и отметил: с апреля Китай ограничил поставки ключевых компонентов для БПЛА, таких как магниты для моторов, своим западным клиентам - США и европейским странам. Зато поставки китайских комплектующих российским производителям беспилотников наоборот увеличили.

«Когда кто-то спрашивает, помогает ли Китай России, - как нам оценивать такие шаги?» - прокомментировал Зеленский.

В конце 2024 года Bloomberg также сообщил, что китайские производители ограничили экспорт важных компонентов в США и Европу, что западные правительства восприняли как подготовку к более широким экспортным ограничениям. В то же время Пекин утверждает, что строго контролирует экспорт так называемых товаров двойного назначения, включая беспилотники.

«Позиция Китая по Украине последовательная и четкая: мы стремимся к прекращению войны и содействию мирным переговорам», - заявило Министерство иностранных дел КНР в комментарии для Bloomberg News. «Китай никогда не поставлял ни одной стороне летального оружия и строго контролирует товары двойного назначения. Мы решительно осуждаем безосновательные обвинения и политические манипуляции».

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