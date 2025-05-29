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У Києві судитимуть студента, який намагався пограбувати обмінний пункт

22:00, 29 травня 2025
Тепер студенту загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.
У Києві судитимуть студента, який намагався пограбувати обмінний пункт
Фото: kyiv.npu.gov.ua
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У Києві перед судом постане студент, який намагався пограбувати обмінний пункт, погрожуючи касиру вибухівкою. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Інцидент стався у травні. Тоді у приміщення обмінного пункту увірвався невідомий та почав погрожувати вибухівкою, але його дії зупинили охоронці.

Правоохоронці, які прибули на місце, з’ясували, що 19-річний студент столичного університету зайшов до пункту обміну валюти, підійшов до касира та передав їй записку з погрозами підірвати приміщення вибухівкою, яка знаходиться у нього в пакеті. Для того, щоб цього не сталося зловмисник вимагав грошові кошти у сумі 20 000 тисяч доларів. У цей час, інша працівниця пункту обміну швидко викликала охорону.

Тоді, правоохоронці затримали студента та повідомили йому про підозру.

Наразі, слідчі завершили досудове розслідування та скерували обвинувальний акт до суду. За розбій поєднаний з проникненням в інше приміщення, з погрозою застосування насильства, небезпечного для життя чи здоров’я зловмиснику загрожує до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

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Національна поліція Київ пограбування

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