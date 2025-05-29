Tesla випустила «безпілотники» на дороги

Tesla почала тестувати автономні Model Y в Остіні – Маск.

Фото: IONITY

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Американський виробник електромобілів Tesla розпочав дорожні випробування безпілотних версій Model Y у місті Остін, штат Техас. Про це повідомив генеральний директор компанії Ілон Маск у соцмережі X.

«Протягом останніх декількох днів Tesla тестувала безпілотні (без водія) автомобілі Model Y на дорогах Остіна - без інцидентів», — написав Маск.

Він зазначив, що тестування відбулося на місяць раніше від запланованого графіка. За словами керівника Tesla, це суттєвий крок у розвитку автономного транспорту компанії.

«Наступного місяця: перша доставка з заводу до клієнта», — додав Маск.

Model Y — це популярний кросовер Tesla, який компанія активно адаптує для використання в режимі повністю автономного водіння.

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