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Посадовець міграційної служби Одеської області вніс у декларацію недостовірні дані на понад 83 млн грн

22:36, 29 травня 2025
Посадовець не задекларував будинок, земельну ділянку, автомобіль, готівкові кошти та інше майно.
Посадовець міграційної служби Одеської області вніс у декларацію недостовірні дані на понад 83 млн грн
Фото: od.gp.gov.ua
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Правоохоронці повідомили про підозру керівнику одного з Управлінь ГУ ДМС в Одеській області  за фактом умисного внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації.

Як повідомила Одеська обласна прокуратура, під час подання щорічної декларації за 2023 рік підозрюваний умисно зазначив недостовірні відомості у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави, передбаченої Законом України «Про запобігання корупції».

Зокрема, посадовець не задекларував житловий будинок площею 200 квадратних метрів, земельну ділянку понад 6 соток, автомобіль преміум класу Mercedes-Benz G400D, готівкові кошти на суму понад 11 млн грн, а також інше цінне майно – як нерухоме, так і рухоме.

Крім того, у декларації були навмисно внесені дані про володіння криптовалютою Bitcoin, оціненою у майже 58 млн грн. Такими діями посадовець намагався штучно збільшити обсяг задекларованих активів своєї родини.

Загалом суб’єкт декларування при поданні декларації вказав відомості, що відрізняються від достовірних на загальну суму понад 83 млн грн.

Наразі посадовця звільнено із займаної посади.

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прокуратура декларація декларування

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