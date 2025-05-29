У Пенсійному фонді нагадали умови призначення пенсії по інвалідності

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком.

Фото: respektpersonal.com.ua

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Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови призначення пенсії по інвалідності.

Пенсія по інвалідності — це державна виплата, яка призначається особам, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність (Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).

Пенсії по інвалідності призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).

Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:

- 100 % пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;

- 90 % пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;

- 50 % пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.

Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше — пенсія призначається з дня звернення за нею.

Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності.

Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності (статті 18-23 Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІI):

- у період проходження служби;

- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;

- або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.

Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.

Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається в розмірах:

- I група — 100 % сум грошового забезпечення;

- II група — 80 % сум грошового забезпечення;

- III група — 60 % сум грошового забезпечення.

Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається в розмірах:

- I група — 70 % сум грошового забезпечення;

- II група — 60 % сум грошового забезпечення;

- III група — 40 % сум грошового забезпечення.

Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:

- І група — 16 847 грн;

- ІІ група — 13 822 грн;

- ІІІ група — 9 478 грн.

Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи (статті 54, 59 Закону України від 28.02.1991 № 796-ХІI, Закон України від 29.06.2021 № 1584-ІХ):

- із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;

- або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.

Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:

- I група — 9 855,71 грн;

- II група — 7 884,57 грн;

- III групи — 6 077,70 грн;

- для дітей з інвалідністю — 6 077,70 грн.

Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:

- І група — 100 % розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (з 01.03.2025 — 17 486,60 грн);

- ІІ група — 80 % (з 01.03.2025 — 13 989,28 грн);

- ІІІ група — 60 % (з 01.03.2025 — 10 491,96 грн).

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