У Пенсійному фонді нагадали умови призначення пенсії по інвалідності

Головне управління Пенсійного фонду України в Донецькій області нагадало умови призначення пенсії по інвалідності.
Пенсія по інвалідності — це державна виплата, яка призначається особам, які через стан здоров’я частково або повністю втратили працездатність (Закон України від 09.07.2003 № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»).
Пенсії по інвалідності призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років (необхідна тривалість страхового стажу залежить від віку, в якому інвалідність встановлено).
Розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком:
- 100 % пенсії за віком — особам з інвалідністю I групи;
- 90 % пенсії за віком — особам з інвалідністю II групи;
- 50 % пенсії за віком — особам з інвалідністю III групи.
Пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, якщо заяву на призначення пенсії подано не пізніше трьох місяців з дня встановлення інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії подано пізніше — пенсія призначається з дня звернення за нею.
Пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності.
Пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності (статті 18-23 Закону України від 09.04.1992 № 2262-ХІI):
- у період проходження служби;
- або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби;
- або пізніше тримісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли в період проходження військової служби.
Розмір пенсії по інвалідності залежить від причини інвалідності.
Особам з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається в розмірах:
- I група — 100 % сум грошового забезпечення;
- II група — 80 % сум грошового забезпечення;
- III група — 60 % сум грошового забезпечення.
Іншим особам з інвалідністю пенсія призначається в розмірах:
- I група — 70 % сум грошового забезпечення;
- II група — 60 % сум грошового забезпечення;
- III група — 40 % сум грошового забезпечення.
Мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни не може бути нижче:
- І група — 16 847 грн;
- ІІ група — 13 822 грн;
- ІІІ група — 9 478 грн.
Пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи (статті 54, 59 Закону України від 28.02.1991 № 796-ХІI, Закон України від 29.06.2021 № 1584-ІХ):
- із заробітної плати, одержаної людиною в зоні відчуження у 1986-1990 роках;
- або з п’ятикратного розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня відповідного року.
Розмір пенсії по інвалідності, що настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи, не може бути нижчим:
- I група — 9 855,71 грн;
- II група — 7 884,57 грн;
- III групи — 6 077,70 грн;
- для дітей з інвалідністю — 6 077,70 грн.
Мінімальний розмір пенсійної виплати для осіб з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС не може бути нижче:
- І група — 100 % розміру середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії за попередній рік (з 01.03.2025 — 17 486,60 грн);
- ІІ група — 80 % (з 01.03.2025 — 13 989,28 грн);
- ІІІ група — 60 % (з 01.03.2025 — 10 491,96 грн).
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