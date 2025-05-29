На Харківщині військовий ТЦК втратив кисть руки через через вибухівку, яку він знайшов біля авто

Військовослужбовець одного з районних ТЦК та СП Харківщини дістав важку травму в результаті вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля.

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У Харківській області військовослужбовець одного з районних ТЦК постраждав внаслідок вибуху невідомого предмета, який він знайшов біля свого автомобіля. Про це повідомляє Харківський ОТЦК та СП.

Чоловіку надано екстрену медичну допомогу, однак лікарі змушені були ампутувати кисть руки.

Причини та обставини події з'ясовуються. За даним фактом органом досудового розслідування внесенні відомості до ЄРДР, відкрито кримінальне провадження, тривають слідчі дії.

У обласному та підпорядкованих районних ТЦК та СП проводяться додаткові заняття та інструктажі щодо поводження з вибухонебезпечними та підозрілими предметами.

«Прикро, що військовослужбовець, який був переведений з бойової бригади за станом здоров'я після поранення для подальшого проходження служби у ТЦК та СП, дістав важке травмування в умовному тилу», — додали в територіальному центрі комплектування.

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