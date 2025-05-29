У Києві судитимуть виховательку дитячого садочка через травмування 2-річного хлопчика

Жінка підозрюється у неналежному виконанні своїх обов’язків.

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У Києві перед судом постане 46-річна виховательку дитячого садочка за неналежне виконання своїх обов’язків. Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

У відомстві зазначають, що наприкінці грудня минулого року у Деснянському районі столиці жінка, спускаючись сходами з їдальні, не втримала 2-річного хлопчика, якого тримала за руку, внаслідок чого дитина впала на підлогу та отримала тяжкі тілесні ушкодження у вигляді закритої черепно-мозкової травми.

Слідчі зібрали усю необхідну доказову базу та повідомили 46-річної виховательки закладу дошкільної освіти про підозру.

Нині обвинувальний акт скеровано до суду. Жінці загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

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