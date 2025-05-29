Магнитная буря поразила Землю 29 мая: как уберечься

Метеозависимые, пожилые люди и имеющие хронические заболевания могут почувствовать ухудшение самочувствия.

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В четверг, 29 мая, Землю накрыла мощная магнитная буря с К-индексом 7, что соответствует красному уровню и свидетельствует о высокой геомагнитной активности.

Такая магнитная буря может отрицательно влиять на здоровье, вызывая головные боли, аритмию, усталость, тревогу, агрессию, а также ухудшение сна.

Людям советуют в такие дни избегать кофе, сбалансированно питаться, больше двигаться и обеспечить достаточное количество сна.

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