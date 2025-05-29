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Верховний Суд опублікував ключові рішення ККС ВС за квітень

20:28, 29 травня 2025
Верховний Суд представив огляд судової практики ККС ВС за квітень 2025 року.
Верховний Суд опублікував ключові рішення ККС ВС за квітень
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Верховний Суд опублікував огляд рішень Касаційного кримінального суду за квітень 2025 року, де зібрано важливі правові висновки у сфері кримінального права, що допоможуть узгодити практику судів.

У сфері кримінального права акцентовано, що:

– якщо при призначенні неповнолітньому покарання з урахуванням положень статей 99–102 КК України таке покарання буде нижчим від найнижчої межі, встановленої в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини цього Кодексу, додатково посилатись на ст. 69 КК України не потрібно;

– кримінальна відповідальність медичного працівника за неналежне виконання ним своїх професійних обов'язків виключається, якщо він не мав можливості виконати свої обов'язки належним чином через неявку пацієнта на прийом, що було важливим для встановлення правильного діагнозу та проведення належного лікування, за умови інформування пацієнта про можливі ускладнення в разі недотримання лікарських рекомендацій.

У сфері кримінального процесуального права зроблено висновки про те, що:

– суд касаційної інстанції може самостійно перевірити процесуальні документи, які стосуються наявності у слідчого чи прокурора повноважень на здійснення певних процесуальних дій у разі надання таких документів стороною обвинувачення під час касаційного перегляду судових рішень, якими особу було притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення інкримінованого кримінального правопорушення;

– положення ч. 1 ст. 461 КПК України, згідно з якими заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом трьох місяців після того, як особа, яка звертається до суду, дізналася або могла дізнатися про ці обставини, підлягають застосуванню як у разі коли в заяві йдеться про обставини, які підтверджують вчинення особою більш тяжкого кримінального правопорушення, ніж те, за яке її було засуджено, або спростовують висновки про її невинуватість (частини 2, 3 вказаної статті), так і в разі коли в заяві йдеться про обставини, що підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення (ч. 4 ст. 461 КПК України).

Упродовж квітня 2025 року ККС ВС сформулював також інші, не менш актуальні правові позиції, які висвітлено в огляді судової практики.

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Верховний Суд судова практика ККС ВС

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