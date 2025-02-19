Миссия МВФ начнет анализировать выполнение реформ Украиной, а законопроекты об автоматическом закрытии дел из-за истечения сроков досудебного расследования и создания СОАС и СААС так и не приняты

Успеет ли Верховная Рада быстро выполнить требования МВФ и упростить работу правоохранителям, отменив автоматическое закрытие дел из-за истечения сроков досудебного расследования, и принять закон о СОАС и СААС – пока неизвестно.

Источник фото: kmu.gov.ua

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Миссия Международного валютного фонда (МВФ) должна начать работу на этой неделе для седьмого пересмотра совместной программы EFF. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам разговора с главой Европейского департамента Фонда Альфредом Каммером.

Денис Шмыгаль подчеркнул, что, несмотря на полномасштабную войну, в Украине внедряются необходимые реформы.

Напомним, что среди необходимых реформ МВФ в меморандуме определило – принятие закона, которым отменяются сроки досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении, передача полномочий следственных судей продлевать сроки досудебного расследования – прокурорам, а также закона о создании с решающей ролью иностранных экспертов нового специализированного суда, куда будут обжаловаться решения конкурсных комиссий по отбору руководителей НАБУ, НАПК, САП и т. д.

Эти требования МВФ пока Верховная Рада не выполнила.

Напомним, ранее НАБУ и САП опубликовали совместное заявление, в котором отметили о поддержке законопроекта 12367-3 народного депутата Давида Арахамии об исключении из УПК нормы о закрытии уголовного производства по истечении сроков досудебного расследования после сообщения о подозрении. Также этим законопроектом предлагается вообще исключить ст. 295-1 УПК, регулирующую порядок продления срока досудебного расследования следственным судьей.

Предложения таких изменений неоднократно были предметом дискуссии среди юристов о том, позволит ли это «расследовать дела вечно», даже если сторона обвинения годами не может собрать доказательства вины лица.

Также следует напомнить, что УПК распространяется не только на дела о коррупции, поэтому изменения об отмене «автоматического» закрытия дел в случае истечения сроков расследования затронут не только условных коррупционеров, но и бизнес.

Бизнес-объединение опубликовали совместное заявление, в котором указали, что в случае принятия законопроекта 12367-3 и его аналогов, это приведет к парализации и блокированию хозяйственной и коммерческой деятельности из-за следственных действий. «Также такие изменения могут создать дополнительные рычаги влияния на предпринимателей и потенциальное давление на бизнес, а также создать основания для произвола правоохранительных органов», - говорится в заявлении.

В итоге, 16 января Верховная Рада не включила законопроект в повестку дня, впрочем и не отклонила его, поэтому он ожидает рассмотрения.

Другое требование – создание нового спецсуда – пока тоже не выполнено.

Так, пунктом 71 Меморандума МВФ об экономической и финансовой политике от 4.10.2024 предусмотрено обязательство для Украины по принятию закона о создании Высшего суда по рассмотрению публичных споров (с палатами первой и апелляционной инстанций), который будет рассматривать административные дела против национальных государственных органов Украины (например, Нацбанка, Национального антикоррупционного бюро Украины, НАПК) судьями, прошедшими надлежащую проверку на профессиональную компетентность и добродетель, с решающим и определяющим голосом независимых экспертов с международным опытом по модели Общественного совета международных экспертов.

Срок выполнения этого пункта Меморандума с МВФ истек в конце декабря 2024 года. При том что сам «маяк» уже переносили с лета 2024 года на конец года.

В январе Верховная Рада провалила законопроект Кабмина 12368 о создании Высшего административного суда. До этого в декабре 2024 года решением парламента было отклонены и сняты с рассмотрения законопроекты 12206 о порядке создания Высшего суда по публично-правовым спорам, который подал заместитель председателя фракции «Слуга народа» Андрей Мотовиловец, о создании Высшего специализированного административного суда 12206-1, который внес Кабмин в лице Ольги Стефанишиной и 12206-2 о Высшем админсуде, который внес председатель Комитета ВР по вопросам правовой политики Денис Маслов.

Очевидно, последняя надежда скорее выполнить требование МВФ – принять полностью переработанный по содержанию ко второму чтению законопроект №12368-1, которым предлагается определить в законе о судоустройстве два отдельных высших специализированных суда – специализированный окружной административный суд (СОАС) и специализированный апелляционный административный суд (СААС).

Ранее «Судебно-юридическая газета» писала, что за принятие законопроекта Украина сможет получить транши также и от ЕС в виде, по большей части, кредитов.

Как отмечает Кабмин, в рамках работы над шестью просмотрами программы EFF удалось привлечь в Украину 9,8 млрд долларов. Всего с начала полномасштабной войны Международный валютный фонд предоставил нашему государству более 12,4 миллиарда долларов.

«Сотрудничество с Фондом является важным фактором нашей финансовой устойчивости. Правительство проводит системную работу по этому направлению. В 2025 году планируется привлечь от МВФ 2,7 млрд долларов», – подчеркнул Денис Шмыгаль.

Автор: Наталя Мамченко

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