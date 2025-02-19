Місія МВФ почне аналізувати виконання реформ Україною, а законопроекти про автоматичне закриття справ через сплив строків досудового розслідування і створення СОАС та СААС так і не прийняті

Чи встигне Верховна Рада швидко виконати вимоги МВФ і спростити роботу правоохоронцям, скасувавши автоматичне закриття справ через сплив строків досудового розслідування, та прийняти закон про СОАС і СААС – поки невідомо.

Джерело фото: kmu.gov.ua

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Місія Міжнародного валютного фонду (МВФ) має розпочати роботу цього тижня для сьомого перегляду спільної програми EFF. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль за результатами розмови з головою Європейського департаменту Фонду Альфредом Каммером.

Денис Шмигаль наголосив, що, попри повномасштабну війну, в Україні впроваджуються необхідні реформи.

Нагадаємо, що серед необхідних реформ МВФ у меморандумі визначило – прийняття закону, яким скасовуються строки досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, передача повноважень слідчих суддів продовжувати строки досудового розслідування – до прокурорів, а також закону про створення з вирішальною роллю іноземних експертів нового спеціалізованого адміністративного суду, куди будуть оскаржуватися рішення конкурсних комісій щодо відбору очільників НАБУ, НАЗК, САП тощо.

Ці вимоги МВФ поки Верховна Рада не виконала.

Нагадаємо, раніше НАБУ та САП опублікували спільну заяву, у якій зазначили про підтримку законопроекту 12367-3 народного депутата Давида Арахамії щодо виключення з КПК норми про закриття кримінального провадження через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру. Також цим законопроектом пропонується взагалі виключити ст. 295-1 КПК, яка регулює порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею.

Пропозиції таких змін неодноразово були предметом дискусії серед юристів стосовно того, чи дозволить це «розслідувати справи вічно», навіть якщо сторона обвинувачення роками не може зібрати докази вини особи.

Також слід нагадати, що КПК поширюється не лише на справи про корупцію, тому зміни стосовно скасування «автоматичного» закриття справ у разі спливу строків розслідування торкнуться не лише умовних корупціонерів, а й бізнесу.

Бізнес-об’єднання опублікували спільну заяву, в якій вказали, що прийняття законопроекту 12367-3 та його аналогів призведуть до паралізації та блокування господарської і комерційної діяльності через слідчі дії. «Також такі зміни можуть створити додаткові важелі впливу на підприємців та потенційний тиск на бізнес, а також створити підстави для свавілля правоохоронних органів» - зазначено у заяві.

Врешті 16 січня Верховна Рада не включила законопроект до порядку денного, втім і не відхилила його, тож він очікує розгляду.

Інша вимога – створення нового спецсуду – поки теж не виконана.

Так, пунктом 71 Меморандуму МВФ про економічну та фінансову політику від 4.10.2024 передбачено зобов’язання для України щодо ухвалення закону про створення Вищого суду з розгляду публічних спорів (з палатами першої та апеляційної інстанцій), який розглядатиме адміністративні справи проти національних державних органів (наприклад, Нацбанку, Національного антикорупційного бюро України, НАЗК) суддями, які пройшли належну перевірку на професійну компетентність та доброчесність, з вирішальним і визначальним голосом незалежних експертів з міжнародним досвідом за моделлю Громадської ради міжнародних експертів.

Строк виконання цього пункту Меморандуму з МВФ сплив у кінці грудня 2024 року. При тому, що сам «маяк» вже переносили з літа 2024 року на кінець року.

У січні Верховна Рада провалила законопроект Кабміну 12368 щодо створення Вищого адміністративного суду. До цього у грудні 2024 року рішенням парламенту було відхилено та знято з розгляду законопроекти 12206 щодо порядку створення Вищого суду з публічно-правових спорів, який подав заступник голови фракції «Слуга народу» Андрій Мотовиловець, щодо створення Вищого спеціалізованого адміністративного суду 12206-1, який вніс Кабмін в особі Ольги Стефанішиної та законопроект 12206-2 про Вищий адмінсуд, який вніс голова Комітету ВР з питань правової політики Денис Маслов.

Вочевидь, остання надія швидше виконати вимогу МВФ – прийняти повністю перероблений за змістом до другого читання законопроект №12368-1, яким пропонується визначити в законі про судоустрій два окремих вищих спеціалізованих суди – Спеціалізований окружний адміністративний суд (СОАС) та Спеціалізований апеляційний адміністративний суд (СААС).

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що за прийняття законопроекту Україна зможе отримати транші також і від ЄС у вигляді, по більшій частині, кредитів.

Як зазначає Кабмін, в рамках роботи над шістьма переглядами програми EFF вдалося залучити в Україну 9,8 млрд доларів. Загалом від початку повномасштабної війни Міжнародний валютний фонд надав нашій державі понад 12,4 млрд доларів.

«Співпраця з Фондом є важливим фактором нашої фінансової стабільності. Уряд проводить системну роботу у цьому напрямку. У 2025 році планується залучити від МВФ 2,7 млрд доларів», — підкреслив Денис Шмигаль.

Автор: Наталя Мамченко

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