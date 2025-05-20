Кабмин запланировал отмену автоматического закрытия дел по истечению сроков досудебного расследования на третий квартал 2025 года

Минюст, Верховная Рада и САП назначены ответственными за эту задачу.

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Кабмин в утвержденной распоряжением №475-р Дорожной карте по вопросам верховенства права запланировал на третий квартал 2025 года внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс относительно отмены автоматического закрытия дел из-за истечения срока досудебного расследования после уведомления лица о подозрении.

Напоминаем, что в настоящее время, если после уведомления лица о подозрении истек установленный срок, в течение которого прокурор может проводить досудебное расследование, и дело не передано в суд – наступает единственное возможное последствие: производство закрывается.

В упомянутой Дорожной карте, которая является ориентиром для переговоров с ЕС относительно вступления Украины в блок, в рамках мероприятия «досудебное расследование уголовных производств о коррупционных и связанных с коррупцией уголовных правонарушениях проводится эффективно и беспристрастно, в разумные сроки» предусмотрена следующая задача:

«Внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно пересмотра сроков досудебного расследования с целью обеспечения надлежащего доступа к правосудию, усиления ответственности прокуроров за нарушение права участников процесса на доступ к правосудию, в том числе путем отмены автоматического закрытия дел о топ-коррупции» (дословно – прим. ред.).

Срок выполнения – III квартал 2025 года, ответственные: Минюст, Верховная Рада, Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Также в рамках этого мероприятия на II квартал 2026 года запланировано «проведение независимой оценки подследственности Национального антикоррупционного бюро и имплементация рекомендаций, вытекающих из этой оценки». Ответственными здесь будут непосредственно НАБУ, а также Специализированная антикоррупционная прокуратура, Минюст и Верховная Рада.

Напоминаем, что Верховная Рада в январе 2025 года не проголосовала за включение в повестку дня законопроектов об отмене истечения сроков досудебного расследования как основания для закрытия уголовных производств.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», бизнес-ассоциации обнародовали совместное заявление относительно законопроектов 12367 и альтернативных ему 12367-1, 12367-2, 12367-3 о внесении изменений в УПК. Как указано в совместном заявлении, предложенные изменения содержат риски парализации и блокирования хозяйственной и коммерческой деятельности из-за следственных действий и затягивания сроков.

Согласно предложенным законопроектам, изменения затронут весь УПК, а не только дела коррупционеров. То есть, и дела обычных предпринимателей и граждан, что, по мнению части юридического сообщества, может привести к «вечному» давлению на бизнес без передачи дела в суд.

В свою очередь, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура опубликовали совместное заявление, в котором отметили поддержку законопроекта 12367-3 относительно исключения из УПК нормы о закрытии уголовного производства из-за истечения сроков досудебного расследования после уведомления о подозрении.

Напоминаем, что предложения таких изменений неоднократно были предметом дискуссии среди юристов относительно того, позволит ли это «расследовать дела вечно», даже если сторона обвинения годами не может собрать доказательства вины лица. Также следует напомнить, что УПК распространяется не только на дела о коррупции, поэтому изменения затронут не только условных коррупционеров.

Кроме того, в Дорожной карте по вопросам верховенства права на IV квартал 2027 года запланировано принятие и имплементация изменений в УПК и другие законы относительно совершенствования института подследственности, в котором будет предусмотрено:

четкое разграничение подследственности органов досудебного расследования;

консолидация полномочий органов правопорядка по расследованию уголовных правонарушений в сфере экономики в едином органе правопорядка – БЭБ (за исключением уголовных правонарушений, подследственных НАБУ);

консолидация досудебного расследования уголовных правонарушений, посягающих на основы национальной и государственной безопасности, включая преступления против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, террористические преступления и преступления в сфере охраны государственной тайны – за СБУ;

четкую процедуру передачи уголовных производств от одного органа досудебного расследования другому;

введение ответственности прокуроров за нарушение подследственности или невыполнение решений САП либо других прокуроров о передаче производств, в частности в пределах компетенции Национального антикоррупционного бюро.

Автор: Наталя Мамченко

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