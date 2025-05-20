Кабмін запланував скасування автоматичного закриття справ через сплив строків досудового розслідування на третій квартал 2025 року

Мін’юст, Верховна Рада та САП призначені відповідальними за це завдання.

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Кабмін у схваленій розпорядженням №475-р Дорожній карті з питань верховенства права запланував на третій квартал 2025 року внесення змін до Кримінального процесуального кодексу стосовно скасування автоматичного закриття справ через сплив строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Нагадаємо, наразі, якщо після повідомлення особі про підозру завершився визначений строк, коли прокурор може здійснювати досудове розслідування, і справа не передана до суду – настає єдиний можливий наслідок: провадження закривається.

У вищезгаданій Дорожній карті, яка є орієнтиром для перемовин з ЄС стосовно вступу України до блоку, у рамках заходу «досудове розслідування кримінальних проваджень про корупційні та пов’язані з корупцією кримінальні правопорушення здійснюється ефективно та неупереджено, у розумні строки» передбачено наступне завдання:

«Внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо перегляду строків досудового розслідування з метою забезпечення належного доступу до правосуддя, посилення відповідальності прокурорів за порушення права учасників процесу на доступ до правосуддя в тому числі через скасування автоматичного закриття справ про топ-корупцію» (дослівно – прим. ред.).

Строк виконання – III квартал 2025 року, відповідальні: Мін'юст, Верховна Рада, Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Також в рамках цього заходу на ІІ квартал 2026 року заплановане «проведення незалежної оцінки підслідності Національного антикорупційного бюро та імплементація рекомендацій, що випливають з цієї оцінки». Відповідальними тут будуть саме НАБУ, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура, Мін'юст і Верховна Рада.

Нагадаємо, що Верховна Рада у січні 2025 року не проголосувала за включення до порядку денного законопроектів про скасування спливу строків досудового розслідування як підстави для закриття кримінальних проваджень.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», бізнес-асоціації оприлюднили спільну заяву щодо законопроектів 12367 та альтернативних йому 12367-1, 12367-2, 12367-3 про зміни до КПК. Як зазначено у спільній заяві, запропоновані зміни містять ризики паралізації та блокування господарської і комерційної діяльності через слідчі дії і затягування строків.

Згідно запропонованих законопроектів зміни торкнуться всього КПК, а не лише справ корупціонерів. Тобто, і справ звичайних підприємців та громадян, що, на думку частини юридичної спільноти, може спричинити «вічний» тиск на бізнес без передачі справи до суду.

В свою чергу, Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура опублікували спільну заяву, у якій зазначили про підтримку законопроекту 12367-3 щодо виключення з КПК норми про закриття кримінального провадження через закінчення строків досудового розслідування після повідомлення про підозру.

Нагадаємо, що пропозиції таких змін неодноразово були предметом дискусії серед юристів стосовно того, чи дозволить це «розслідувати справи вічно», навіть якщо сторона обвинувачення роками не може зібрати докази вини особи. Також слід нагадати, що КПК поширюється не лише на справи про корупцію, тому зміни торкнуться не лише умовних корупціонерів.

Крім того, у Дорожній карті з питань верховенства права на ІV квартал 2027 року заплановане прийняття та імплементація змін до КПК та інших законів, щодо вдосконалення інституту підслідності, у якому буде передбачено:

чітке розмежування підслідності органів досудового розслідування;

консолідацію повноважень органів правопорядку щодо розслідування кримінальних правопорушень у сфері економіки в єдиному органі правопорядку – БЕБ (за винятком кримінальних правопорушень, підслідних НАБУ)

консолідацію досудового розслідування кримінальних правопорушень, які посягають на основи національної та державної безпеки, у тому числі злочинів проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, терористичних злочинів та злочинів у сфері охорони державної таємниці – за СБУ;

чітку процедуру передачі кримінальних проваджень від одного органу досудового розслідування до іншого;

запровадження відповідальності прокурорів за порушення підслідності або невиконання рішень САП чи інших прокурорів про передачу проваджень, зокрема в межах компетенції Національного антикорупційного бюро.

Автор: Наталя Мамченко

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