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Бизнес-ассоциации выступили против отмены истечения сроков досудебного расследования как основания для закрытия уголовных дел

11:08, 16 января 2025
Как отмечено в совместном заявлении, предложенные изменения содержат риски парализации и блокирования хозяйственной и коммерческой деятельности через следственные действия и затягивание сроков.
Бизнес-ассоциации выступили против отмены истечения сроков досудебного расследования как основания для закрытия уголовных дел
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Бизнес-объединения обнародовали совместное заявление относительно законопроектов 12367 и альтернативных ему 12367-1, 12367-2, 12367-3, предусматривающих внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс об отмене возможности закрытия уголовных дел из-за срока досудебного расследования. Данные законопроекты планируется поставить на голосование в парламенте 16 января.

Соответствующее совместное заявление обнародовали Федерация работодателей Украины, Ассоциация Предпринимателей-ветеранов АТО, Союз украинских предпринимателей, Союз Diia.City United, Манифест 42, Коалиция бизнес-сообществ за модернизацию Украины, Украинский союз промышленников и предпринимателей, Международное бизнес-сообщество Палата Украины.

По их словам, эти изменения создают риски нарушения принципа презумпции невиновности, принципа состязательности сторон и возложения бремени доказывания на сторону защиты, что существенно влияет на бизнес-среду Украины.

Как отмечается в заявлении, среди прочего законопроектами предусмотрено:

1. Де-факто автоматичне продовження строків досудового розслідування.

Законопроектами передбачається віднесення прийняття рішення до компетенції керівниками/заступниками відповідних територіальних підрозділів прокуратури та САП, а не слідчих суддів (як це передбачено зараз) (окрім законопроекту №12367-2). Це призведе до нівелювання принципу змагальності сторін у процесі, а також до невиправданого затягування процесів і того, що тривалість досудового розслідування буде максимальний строк, передбачений законом.

2. Закриття кримінального провадження – відсутність автоматизму закриття справ у зв’язку з закінченням строків досудового розслідування і перекладення тягаря доведення на сторону захисту.

Законопроекти передбачають скасування положення діючого положення автоматичного закриття кримінальне провадження (крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров’я особи), якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування.

Законопроектами передбачається лише обов’язок прокурора вчинити певні дії щодо закриття.

У разі невчинення прокурором таких дій або невідкриття матеріалів досудового розслідування, передбачено лише право сторони захисту (потерпілого) звернутись до слідчого судді про зобов’язання прокурора вирішити питання закінчення досудового розслідування. Тобто перекладається тягар доведення необхідності закриття провадження на сторону захисту через подання клопотання до суду, долати тривалий процес розгляду та оскарження можливих зловживань строками та бездіяльності з боку прокуратури.

Також через таку невизначеність і можливість зловживань, правоохоронці направлятимуть обвинувальні акти в суди, а на етапі підготовчого провадження вже нічого не можна буде зробити, як це зараз передбачено і стороні захисту потрібно буде проходити всю процедуру судового розгляду.

«Таким чином запропоновані зміни вносять ще більшу невизначеність в рамках кримінальних проваджень, паралізації та блокування його господарської і комерційної діяльності через слідчі дії і затягування строків. Також такі зміни можуть створити додаткові важелі впливу на підприємців та потенційний тиск на бізнес, а також створити підстави для свавілля правоохоронних органів» - зазначено у заяві.

Триваюче блокування нормальної діяльності бізнесу може призвести до ще більших наслідків – таких як зменшення спроможності сплачувати податки та скорочення робочих місць. Це негативно позначиться на інвестиційному кліматі та економічному розвитку країни, особливо під час триваючої війни в Україні.

«Ми закликаємо Верховну Раду України та народних депутатів України:

– Не підтримувати вказані Законопроекти.

– Ініціювати широке обговорення з представниками бізнесу, експертами та громадськістю для розробки збалансованих змін, які сприятимуть покращенню доступу до правосуддя без створення додаткових ризиків для бізнесу.

Ми готові долучитися до конструктивного діалогу та надати експертну підтримку для розробки якісного і справедливого законодавства, що відповідатиме інтересам як держави, так і бізнес-спільноти. Ми віримо, що лише спільними зусиллями зможемо створити сприятливі умови для розвитку бізнесу, залучення інвестицій та забезпечення верховенства права в Україні» - вказано у спільній заяві.

Автор: Наталя Мамченко

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