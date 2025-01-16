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Сергей Марченко предлагает открыть банковскую тайну для налоговиков

11:30, 16 января 2025
Министр финансов считает, что сотрудники налоговой должны получить доступ к банковской тайне украинцев.
Сергей Марченко предлагает открыть банковскую тайну для налоговиков
Фото: epravda.com.ua
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Министр финансов Сергей Марченко предлагает предоставить налоговикам доступ к финансовым данным украинцев, которые сейчас подпадают под защиту банковской тайны. Об этом он заявил в эфире подкаста «УТ-2».

«Я как министр финансов считаю, что максимальная прозрачность и открытость по уплате налогов – это наше будущее. И мы не должны бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего нас защищает. Банковская тайна защищает воров и преступников», – заявил глава Минфина.

Он убежден, что банковская тайна будет отменена в рамках евроинтеграции.

В то же время, Марченко признал, что этому может препятствовать недоверие украинцев к государственным институтам.

«И это то, с чем трудно сейчас мне например (спорить, – ред.). Потому что я не знаю, как правоохранительные органы могут использовать эту информацию», – сказал Марченко.

По его мнению, потому доступ к банковской тайне украинцев получили только фискальные органы, а не все правоохранители.

«Единственный способ, как это защитить, это когда мы говорим: у нас есть защищенный периметр, вся эта информация будет находиться в фискальных органах и правоохранительные органы не будут иметь доступ к этой информации. Только если будет определенное судебное основание, эта информация будет предоставлена», – объяснил Марченко.

Министр уточнил, что налоговики будут работать не по финансовым данным конкретного человека, а будут анализировать массивы информации.

«Мы работаем с большими массивами данных, при работе с рискованными клиентами. мы будем работать с числовыми наборами. Не будет конкретный налоговик знать, кто это. Это будет база данных и будет работать с рисками. Если возникает ситуация, когда почему-то на счетах появились миллиардные средства у кого-то, не подтвержденные ничем», – добавил глава Минфина.

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Нацбанк налоговая Минфин ГНС Сергей Марченко банк банковская тайна

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