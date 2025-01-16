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Сергій Марченко пропонує відкрити банківську таємницю для податківців

11:30, 16 січня 2025
Міністр фінансів вважає, що співробітники податкової мають отримати доступ до банківської таємниці українців.
Сергій Марченко пропонує відкрити банківську таємницю для податківців
Фото: epravda.com.ua
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Міністр фінансів Сергій Марченко пропонує надати податківцям доступ до фінансових даних українців, які зараз підпадають під захист банківської таємниці. Про це він заявив в ефірі подкасту «УТ-2».

«Я як міністр фінансів вважаю, що максимальна прозорість і відкритість у сплаті податків – це наше майбутнє. І ми не маємо боятися розкривати банківську таємницю, яка, як ми вважаємо, від чогось нас захищає. Банківська таємниця захищає злодіїв і злочинців», – заявив очільник Мінфіну.

Він висловив переконання, що банківська таємниця буде скасована в рамках євроінтеграції.

Водночас Марченко визнав, що цьому може перешкоджати недовіра українців до державних інституцій.

«І це те, з чим важко зараз мені наприклад (сперечатися, – ред.). Тому що я не знаю, як правоохоронні органи можуть використати цю інформацію», – сказав Марченко.

На його думку, тому доступ до банківської таємниці українців отримали лише фіскальні органи, а не усі правоохоронці.

«Єдиний спосіб, як це захистити, це коли ми кажемо: у нас є захищений периметр, вся ця інформація буде знаходитися у фіскальних органах і правоохоронні органи не матимуть доступу до цієї інформації. Тільки якщо буде певна судова підстава, ця інформація буде надана», – пояснив Марченко.

Міністр уточнив, що податківці працюватимуть не з фінансовими даними конкретної людини, а аналізуватимуть масиви інформації.

«Ми роботі з великими масивами даних, при роботі з ризикованими клієнтами. ми працюватимемо з числовими наборами. Не буде податківець конкретний знати, хто це. Це буде база даних і будуть працювати з ризиками. Якщо з'являється ситуація, коли чомусь на рахунках з’явилися мільярдні кошти у когось, не підтверджені нічим», – додав очільник Мінфіну.

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Нацбанк податкова Мінфін ДПС Сергій Марченко банк банківська таємниця

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