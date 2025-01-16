Основне завдання лікуючого лікаря надавати медичну допомогу, організовувати медичне обстеження та, за потреби, оформлювати направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи.

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Департамент охорони здоров'я Івано-Франківської ОДА пояснив, яку роль відіграє лікуючий лікар у новій системі оцінювання, яка замінила МСЕК.

Хто є лікуючим лікарем?

Направлення має сформувати лікуючий лікар.

Лікуючий лікар – це профільний спеціаліст, який супроводжує пацієнта під час його лікування, обстеження. Його основне завдання – надавати медичну допомогу, організовувати медичне обстеження та, за потреби, оформлювати направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи, фахово обґрунтовуючи для експертної команди стан і потреби пацієнта.

Якщо у пацієнта кілька захворювань, які спричиняють інвалідизацію.

У випадках, коли пацієнт має кілька захворювань, які значно впливають на його функціональний стан, лікар визначається залежно від основного діагнозу, який найбільше спричинив інвалідизацію. Однак:

- Лікуючий лікар може залучати інших спеціалістів для формування повної картини захворювань пацієнта.

- У складних випадках або за потреби, медична команда координує всі наявні діагнози, щоб врахувати всі аспекти функціонування пацієнта під час оцінювання.

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування медико-соціальної експертизи та впровадження оцінювання повсякденного функціонування особи» направлення на оцінювання повсякденного функціонування особи за згодою особи може здійснювати:

- лікуючий лікар з надання первинної медичної допомоги;

- лікуючий лікар закладу охорони здоров’я, що забезпечує надання

- спеціалізованої медичної допомоги;

- голова військово-лікарської (лікарсько-експертної), медичної (військово-лікарської) комісії.

Наприклад:

▪ У пацієнта внаслідок гострого мозкового інсульту виник парез кінцівок, але також є хронічна хвороба нирок, основним лікарем може бути лікар-невролог, але до обстеження також долучається лікар-нефролог.

▪ Якщо у пацієнта є злоякісна пухлина та супутня травма кінцівок, пріоритетним може бути лікар-онколог, але справу також доповнює інформація від лікаря-травматолога.

Які обов’язки має лікуючий лікар?

Формування справи пацієнта:

Заповнення електронної форми зі структурованими даними (ПІБ, діагноз, контактна інформація).

Додавання медичних документів (сканованих копій)

Збирання згоди на обробку персональних даних.

Направлення на оцінювання:

Вибір профільної експертної команди залежно від діагнозу пацієнта.

Вказівка бажаної форми оцінювання (очно, заочно, дистанційно).

Передача справи через електронну систему.

Сприяння швидкому процесу:

У разі гострих станів або визначених діагнозів направлення можна оформити, не очікуючи 120 днів непрацездатності.

Швидке направлення на повторні обстеження чи консультації.

Чому лікуючий лікар важливий?

Лікуючий лікар є першою людиною, з якою пацієнт стикається в новій системі. Саме від його професійності, уваги до деталей і здатності організувати процес залежить якість і швидкість оцінювання. Лікар також забезпечує прозорість та повноту документації, що є основою для прийняття справедливих рішень експертними командами​​.

Нова система покликана зробити шлях пацієнта простішим, а роботу лікарів — зрозумілішою та ефективнішою.

Як відомо, з 1 січня 2025 року замість медико-соціальної експертизи запрацює цифровізована система оцінювання повсякденного функціонування людини на базі багатопрофільних лікарень.

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Додамо, документи, видані МСЕК до кінця 2024 року, залишаються чинними у новій системі.

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