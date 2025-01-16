Валерій Залужний у Києві зустрів прем'єр-міністра Кіра Стармера та підтвердив план підписати сторічну угоду

Найголовніше очікування — це підписання важливої угоди про 100-річне партнерство між нашими країнами, — повідомив посол України у Великій Британії Валерій Залужний.

Фото: Валерій Залужний/Телеграм

Як ми писали, з неоголошеним візитом до України прибув прем'єр-міністр Британії Кір Стармер. У Києві його зустрічав посол України у Великій Британії, ексголовком ЗСУ Валерій Залужний. Він прокоментував візит прем’єра Британії та підтвердив наміри підписати угоду про 100-річне партнерство.

"Це його перший візит до України на чолі британського уряду і він точно буде насичений подіями. Британська сторона активно допомагає нам у ці складні часи. Тож на переговорах у Києві вище керівництво України та Великої Британії обговорять подальшу співпрацю, в першу чергу, в безпековій сфері", - повідомив Залужний у Телеграм.

Він додав, що важливим результатом візиту Стармера буде підписання ключової Угоди про 100-річне партнерство між Україною та Великою Британією, що включатиме співпрацю у сферах оборони, науки та культури.

"Також ми плануємо відновити роботу Діалогу стратегічного партнерства - це той інструмент, який дозволить нам ефективно обговорювати та вирішувати різні питання двосторонньої співпраці. Нам треба бути разом, щоб ставати ще сильнішими у цій важкій боротьбі, яку веде Україна проти агресора", - підсумував Валерій Залужний.

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