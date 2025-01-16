ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

У середу, 15 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про рекомендування для призначення на посади суддів.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Павленко Наталію Анатоліївну для призначення на посаду судді Господарського суду Херсонської області;

Медведєву Наталію Анатоліївну для призначення на посаду судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області.

Також ми писали, що ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів.

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