Практика судів
  1. Суд інфо

ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів

14:12, 16 січня 2025
Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.
ВККС рекомендувала призначити на посади двох суддів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У середу, 15 січня, Вища кваліфікаційна комісія суддів розглянула питання про рекомендування для призначення на посади суддів.

Судді пройшли кваліфікаційне оцінювання та визнані Комісією такими, що відповідають займаній посаді.

Ураховуючи результати кваліфікаційного оцінювання, Комісія ухвалила рішення рекомендувати:

Павленко Наталію Анатоліївну для призначення на посаду судді Господарського суду Херсонської області;

Медведєву Наталію Анатоліївну для призначення на посаду судді Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області.

Також ми писали, що ВККС рекомендує відрядити двох суддів до інших судів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд суддя ВККС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Долари та пляшка алкоголю — громадянка принесла подарунок для судді прямо в суд

Вища рада правосуддя попросила розібратися в цій історії прокуратуру.

Верховний Суд звернув увагу на те, що оцінка впливу на довкілля є ключовою для забезпечення екологічної безпеки

Оцінка впливу на довкілля є важливим інструментом для збереження природних ресурсів та екосистем для майбутніх поколінь – позиція Верховного Суду.

Народні депутати пропонують перезавантажити АРМА та його керівництво за участі міжнародних експертів

Також пропонується провести перевірку працівників АРМА на доброчесність.

Законопроекти про зміни до КПК щодо скасування підстав для закриття провадження не включили до порядку денного

Засідання Верховної Ради закрили, а законопроекти про скасування спливу строків як підстави для закриття провадження не включили до порядку денного.

Скасувати граничні строки розслідування пропонується не лише для корупційних злочинів — Рада приступила до розгляду змін до КПК

Латати діри у досудовому розслідуванні і покривати незаконні дії чи бездіяльність слідчого чи детектива і прокурора шляхом виключення із КПК норми, яка є логічним наслідком у вигляді закриття кримінального провадження, нелогічно і абсурдно — Ігор Фріс.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Конституційного Суду України
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро