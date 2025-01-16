Екскерівник київського метро Віктор Брагінський виїхав з України з підробленим висновком ВЛК — поліція

Рішенням ВЛК його було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу.

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Колишній очільник «Київського метрополітену» Віктор Брагінський виїхав з України на підставі підробленого висновку військово-лікарської комісії. Про це повідомила поліція Києва.

Вказується, що правоохоронці проводять слідчі дії у екскерівника столичного метро.

Рішенням ВЛК чоловіка було виключено з військового обліку через нібито наявну невиліковну хворобу, додали у поліції.

Поліція відкрила кримінальне провадження, в межах якого слідчі наразі проводять обшук у службових приміщеннях підприємства. Більш детальну інформацію правоохоронці обіцяють надати згодом.

Нагадаємо, екскерівника київського метро Віктора Брагінського оголосили в розшук.

Додамо, ексначальник метро Києва Брагінський склав свої депутатські повноваження в Київраді.

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