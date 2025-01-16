Экс=руководитель киевского метро Виктор Брагинский выехал из Украины с поддельным выводом ВЛК — полиция

Решением ВЛК он был исключен с воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни.

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Бывший глава «Киевского метрополитена» Виктор Брагинский уехал из Украины на основании поддельного заключения военно-врачебной комиссии. Об этом сообщила полиция Киева.

Указывается, что правоохранители проводят следственные действия у экс-руководителя столичного метро.

Решением ВЛК мужчина был исключен с воинского учета из-за якобы имеющейся неизлечимой болезни, добавили в полиции.

Полиция открыла уголовное производство, в рамках которого следователи проводят обыск в служебных помещениях предприятия. Более подробную информацию правоохранители обещают предоставить впоследствии.

Напомним, экс-руководителя киевского метро Виктора Брагинского объявили в розыск.

Добавим, экс-начальник метро Киева Брагинский сложил свои депутатские полномочия в Киевсовете.

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