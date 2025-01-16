Кто обязан подать декларацию об имущественном положении и доходах за 2024 год и в какие сроки

Физические лица-предприниматели, кроме тех, кто на упрощенной системе, и лица, занимающиеся независимой профессиональной деятельностью, должны подать декларацию до 1 мая года, следующего за отчетным.

Налоговая служба в Харьковской области сообщает, кто представляет налоговую декларацию об имущественном положении и доходах за 2024 год и в какие сроки.

Обязанность подачи декларации об имущественном положении и доходах за 2024 год распространяется на предпринимателей, не избравших упрощенную систему налогообложения, лиц с независимой профессиональной деятельностью, иностранцев, ставших резидентами Украины, и граждан, выезжающих за границу на постоянное проживание.

Сроки подачи декларации:

физические лица – предприниматели (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) и физические лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, – до 1 мая года, следующего за отчетным (30.04.2025 г.);

граждане, у которых возникает обязанность по представлению налоговой декларации – до 1 мая года, следующего за отчетным (30.04.2025 г.);

физические лица – предприниматели (кроме лиц, избравших упрощенную систему налогообложения) в случае прекращения предпринимательской деятельности – в течение 20 календарных дней месяца следующего за календарным месяцем, в котором проведена государственная регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица – предпринимателя по его решению.

резиденты, выезжающие за границу на постоянное место жительства, – не позднее 60 календарных дней, предшествующих выезду;

физические лица, имеющие право на налоговую скидку, – до 31 декабря (включительно) года, следующего за отчетным.

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