Жена экс-комбрига бригады ТРО получила 922 тыс грн вознаграждения за фиктивное участие в боевых действиях — ГБР

Экс-командир бригады ТРО устроил свою жену стрелком и обеспечил ей фиктивное участие в боевых действиях.

Государственное бюро расследований сообщило о подозрении экс-командиру одной из бригад территориальной обороны и его трем подчиненным, которые помогли получить жене комбрига более 922 тысяч гривен дополнительного вознаграждения. Об этом сообщает официальный сайт Бюро.

В июле 2023 года чиновник решил устроить свою жену в возглавляемую им бригаду стрелком, чтобы организовать ей повышенные выплаты. Чтобы формально придерживаться закона, супруги даже решили развестись, но продолжили находиться в родстве.

«Впоследствии комбриг привлек к сделке двух подчиненных – командиров подчиненных ему подразделений. Они составляли ложные документы о якобы участии женщины в боевых действиях на линии столкновения. Таким образом, за период с июля 2023 года по апрель 2024 года она незаконно получила более 922 тыс. грн дополнительного вознаграждения», - сообщили в ГБР.

Все это время она несла службу рядом с мужем и занималась коневодством на специальной ферме. Женщина даже успела провести две недели в Польше, самовольно покинув военную часть.

Бывшему командиру бригады, его жене и двум его подчиненным сообщено о подозрении. Им грозит лишение свободы сроком до двенадцати лет с конфискацией имущества.

В настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения подозреваемым.

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