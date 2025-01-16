Практика судов
  1. В Украине

Менее 1% украинцев ощутят последствия ограничений на карточные переводы — Нацбанк

11:12, 16 января 2025
Банк не будет ограничивать граждан в совершении сделки при наличии подтвержденных доходов.
Менее 1% украинцев ощутят последствия ограничений на карточные переводы — Нацбанк
Фото: bank.gov.ua
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Менее 1% украинцев ощутят влияние ограничений на карточные переводы. Об этом заявила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью «Мы – Украина».

По ее словам, банк не будет ограничивать граждан в совершении сделки в случае наличия подтвержденных доходов.

«То есть если, например, ваша зарплатная карта в этом банке, и банк видит, что все ваши поступления – это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также с этих доходов, и эта сумма превышает 100 000 грн или даже 400 000 грн за определенный период, у них не будет никаких вопросов», – подчеркнула Екатерина Рожкова.

Она отметила, что ограничения на карточные переводы были введены для тех участников реального сектора экономики, которые стремятся получить большую прибыль, отдавая меньше.

Замглавы Нацбанка напомнила, что до введения ограничений на карточные переводы в законе о финансовом мониторинге говорилось, что граждане должны подтвердить доходы, превышающие 400 000 грн.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что ряд ведущих банков, в частности Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank подписали меморандум, по которому вводятся лимиты на переводы и детальное изучение клиентов с присвоением им различных категорий «рисковости».

Также Нацбанк объяснил, будут ли банки блокировать карточки граждан за частое снятие наличных.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

деньги НБУ Нацбанк банк

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Бизнес-ассоциации выступили против отмены истечения сроков досудебного расследования как основания для закрытия уголовных дел

Как отмечено в совместном заявлении, предложенные изменения содержат риски парализации и блокирования хозяйственной и коммерческой деятельности через следственные действия и затягивание сроков.

Народные депутаты предлагают перезагрузить АРМА и его руководство с участием международных экспертов

Также предлагается провести проверку работников АРМА на добродетель.

Кто может стать членом ВККС – как прошли собеседования с кандидатами на единственную вакантную должность члена Комиссии

У Высшего совета правосудия возникли вопросы к мотивации обоих победителей конкурса на должность члена ВККС.

Кто остался в конкурсе в Высший антикоррупционный суд – помощники судей ВАКС, судьи райсудов и адвокат

На пятнадцать вакантных должностей судей первой инстанции ВАКС осталось 7 претендентов, а в Апелляционную палату ВАКС – ни одного.

НАБУ и САП поддержали законопроект Давида Арахамии об отмене закрытия уголовного производства из-за истечения сроков досудебного расследования после сообщения лицу о подозрении

Как подчеркнули в НАБУ и САП, «это позволит сделать невозможными ситуации, когда лица избегают ответственности из-за формальных сроков, даже в случаях, когда им сообщено о подозрении».

Контакты

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Конституційного Суду України
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро