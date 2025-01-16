Менее 1% украинцев ощутят последствия ограничений на карточные переводы — Нацбанк

Банк не будет ограничивать граждан в совершении сделки при наличии подтвержденных доходов.

Фото: bank.gov.ua

Менее 1% украинцев ощутят влияние ограничений на карточные переводы. Об этом заявила первая заместитель главы Нацбанка Екатерина Рожкова в интервью «Мы – Украина».

По ее словам, банк не будет ограничивать граждан в совершении сделки в случае наличия подтвержденных доходов.

«То есть если, например, ваша зарплатная карта в этом банке, и банк видит, что все ваши поступления – это поступления от вашего работодателя в виде заработной платы и накопления также с этих доходов, и эта сумма превышает 100 000 грн или даже 400 000 грн за определенный период, у них не будет никаких вопросов», – подчеркнула Екатерина Рожкова.

Она отметила, что ограничения на карточные переводы были введены для тех участников реального сектора экономики, которые стремятся получить большую прибыль, отдавая меньше.

Замглавы Нацбанка напомнила, что до введения ограничений на карточные переводы в законе о финансовом мониторинге говорилось, что граждане должны подтвердить доходы, превышающие 400 000 грн.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что ряд ведущих банков, в частности Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank подписали меморандум, по которому вводятся лимиты на переводы и детальное изучение клиентов с присвоением им различных категорий «рисковости».

Также Нацбанк объяснил, будут ли банки блокировать карточки граждан за частое снятие наличных.

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