Может ли уполномоченное лицо получить электронную цифровую подпись по доверенности

Получить услуги по формированию квалифицированных сертификатов открытых ключей по доверенности невозможно.

Главное управление ГНС в Запорожской области разъяснило, может ли уполномоченное лицо физического лица получить квалифицированные сертификаты открытых ключей по доверенности.

Пунктом 1 части второй статьи 22 Закона Украины от 5 октября 2017 г. № 2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» с изменениями и дополнениями установлено, что идентификация физического лица, обратившегося за получением услуги формирования квалифицированного сертификата открытого ключа, осуществляется за условия ее личного присутствия по результатам проверки сведений (данных) о лице, полученных в установленном законодательством порядке из Единого государственного демографического реестра, по паспорту гражданина Украины или другим документам, выданным в соответствии с законодательством о Едином государственном демографическом реестре и документах, удостоверяющих личность, подтверждают гражданство Украины или специальный статус личности.

Таким образом, получить услуги по формированию квалифицированных сертификатов открытых ключей по доверенности (в т.ч. нотариально заверенной) невозможно.

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