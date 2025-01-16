Чи може уповноважена особа отримати електронний цифровий підпис за довіреністю

Отримати послуги з формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за довіреністю неможливо.

Головне управління ДПС у Запорізькій області роз’яснило, чи може уповноважена особа фізичної особи отримати кваліфіковані сертифікати відкритих ключів за довіреністю.

Пунктом 1 частини другої статті 22 Закону України від 5 жовтня 2017 року № 2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями встановлено, що ідентифікація фізичної особи, яка звернулася за отриманням послуги формування кваліфікованого сертифіката відкритого ключа, здійснюється за умови її особистої присутності за результатами перевірки відомостей (даних) про особу, отриманими у встановленому законодавством порядку з Єдиного державного демографічного реєстру, за паспортом громадянина України або іншими документами, виданими відповідно до законодавства про Єдиний державний демографічний реєстр та про документи, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи спеціальний статус особи.

Таким чином, отримати послуги з формування кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів за довіреністю (у т.ч. посвідченою нотаріально) неможливо.

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