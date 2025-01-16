Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Управління інспекційної діяльності у Тернопільській області Південно-Західного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці повідомляє, чи може роботодавець відмовити батькові у наданні відпустки при народженні дитини.

Зазначається, що не може, якщо працівник не залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Законодавство про працю (ст. 77-3 КЗпП) передбачає надання працівникам одноразової оплачуваної відпустки при народженні дитини тривалістю до 14 календарних днів.

Право на таку відпустку мають батько дитини або чоловік, дружина якого народила дитину, або інші родичі (якщо мати або батько дитини є одинокими). Ця відпустка надається тільки одній особі.

Для одержання відпустки працівник має звернутися до роботодавця із заявою не пізніше трьох місяців з дня народження дитини.

Якщо працівник протягом трьох місяців з дня народження дитини звільнився та працевлаштувався на інше підприємство (в установу, організацію), він може отримати таку відпустку, додавши до заяви довідку про те, що він не використав її на попередньому місці роботи.

Водночас якщо працівник залучений до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури, роботодавець має право відмовити йому у наданні відпустки при народженні дитини у період дії воєнного стану.

Ця відпустка не може бути перенесена на період після закінчення дії воєнного стану.

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