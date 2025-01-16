На Хмельниччині жінка крала майно знайомих і здавала у ломбард — як її покарали

Суд засудив за серію крадіжок жінку, яка також була позбавлена батьківських прав на дітей.

У Полонному на Хмельниччині жінка обікрала трьох чоловіків, за що отримала покарання. Про це повідомляє Хмельницький апеляційний суд.

Як встановив суд, 7 липня 2024 року у Полонному з будинку знайомого 29-річна жінка викрала банківську картку. Наступного дня з допомогою його телефону через мобільний застосунок перерахувала з кредитного ліміту на картковий рахунок 3800 гривень й зняла їх у банкоматі, потративши на власний розсуд.

За кілька днів у тому ж будинку вона вкрала телефон та золотий ланцюжок в іншого знайомого, поки той спав після випитого спиртного, та здала їх у ломбард. Вартість викраденого склала 61 710 гривень.

У вересні обвинувачена таємно забрала телефон у ще одного чоловіка, з яким перед тим випивала у нього вдома. Мобільний вартістю 4699 гривень також занесла до ломбарду.

Під час судового розгляду справи свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень, у яких її обвинувачують, визнала повністю. Сказала, що щиро шкодує.

Щире каяття, активне сприяння розкриттю злочину та часткове відшкодування завданого збитку одному з потерпілих суд визнав обставинами, що пом’якшують покарання обвинуваченій.

Також суд врахував, що вона негативно характеризується, позбавлена батьківських прав щодо своїх дітей, взяв до уваги й особи потерпілих та дійшов висновку про призначення їй покарання у виді позбавлення волі.

Відтак визнав обвинувачену винною у викраденні офіційного документа, вчиненому з корисливих мотивів (ч. 1 ст. 357 КК України), у крадіжці та повторній крадіжці, вчинених в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 КК України), та засудив її до 5 років позбавленні волі.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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