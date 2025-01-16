В Хмельницкой области женщина воровала имущество знакомых и сдавала в ломбард — как ее наказали

Суд осудил за серию краж женщину, которая также была лишена родительских прав на детей.

В Полонном Хмельницкой области женщина обворовала троих мужчин, за что получила наказание. Об этом сообщает Хмельницкий апелляционный суд.

Как установил суд, 7 июля 2024 года в Полонном из дома знакомого 29-летняя женщина украла банковскую карту. На следующий день с помощью его телефона через мобильное приложение перечислила с кредитного лимита на карточный счет 3800 гривен и сняла их в банкомате, потратив по своему усмотрению.

Через несколько дней в том же доме она украла телефон и золотую цепочку у другого знакомого, пока тот спал после выпитого спиртного, и сдала их в ломбард. Стоимость похищенного составила 61710 гривен.

В сентябре обвиняемая тайно забрала телефон у еще одного мужчины, с которым перед тем выпивала у него дома. Телефон стоимостью 4699 гривен также занесла в ломбард.

Во время судебного рассмотрения дела свою вину в совершении уголовных правонарушений, в которых она обвиняется, признала полностью. Сказала, что искренне сожалеет.

Искреннее раскаяние, активное содействие раскрытию преступления и частичное возмещение причиненного ущерба одному из потерпевших суд признал обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемым.

Также суд учел, что она негативно характеризуется, лишена родительских прав в отношении своих детей, принял во внимание и лиц потерпевших и пришел к выводу о назначении ей наказания в виде лишения свободы.

Потом признал обвиняемую виновной в похищении официального документа, совершенном по корыстным мотивам (ч. 1 ст. 357 УК Украины), в краже и повторной краже, совершенных в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК Украины), и приговорил ее к 5 лет лишения свободы.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционный суд.

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