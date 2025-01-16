Байден выступил с прощальной речью — что он сказал об Украине

Джо Байден в прощальной речи упомянул об Украине и рассказал о внешнеполитических достижениях.

В своей прощальной речи действующий президент США Джо Байден подытожил ключевые достижения своей администрации. Он отметил поддержку Украины и укрепление НАТО. Об этом сообщает CNN.

"На международном уровне мы укрепили НАТО, Украина остается свободной и мы опередили Китай в конкуренции", - сказал Байден.

Также он выразил надежду, что его достижения будут сохранены на долгие годы.

"Потребуется время, чтобы ощутить полное влияние того, что мы оказали вместе. Но семена посеяны, и они будут расти и цвести десятилетиями", — заявил Байден.

В речи Байден акцентировал внимание на важности международного сотрудничества, заявив, что его администрация сделала все возможное для того, чтобы Америка оставалась лидером в мире, отстаивая свободу и демократию.

Кроме того, Байден призвал следующую администрацию продолжать усилия по сохранению международного порядка.

"Я хочу, чтобы Америка процветала и именно поэтому обеспечил мирную передачу власти, чтобы показать силу нашего примера", - сказал Байден.

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