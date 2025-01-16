Как устанавливаются сроки выплаты заработной платы

Зарплата должна выплачиваться работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя.

Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по вопросам труда рассказывает, как устанавливаются сроки для выплаты заработной платы.

Указывается, что нормы ст. 115 КЗоТ и ст. 24 Закона Украины «Об оплате труда» продолжают действовать и в период военного положения, поэтому работодатели должны соблюдать такие же сроки выплаты заработной платы, как и в мирное время.

Следовательно, заработная плата должна выплачиваться работникам регулярно в рабочие дни в сроки, установленные коллективным договором или нормативным актом работодателя, согласованным с выборным органом первичной профсоюзной организации или другим уполномоченным на представительство трудовым коллективом органом (а в случае отсутствия таких органов – представителями, избранными и уполномоченными трудовым коллективом), но не реже двух раз в месяц через промежуток времени, не превышающий 16 календарных дней, и не позднее 7 дней после окончания периода, за который производится выплата.

В Гоструда обратили внимание на то, что ст. 10 Закона Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения» обязывает работодателя принимать все возможные меры для обеспечения реализации права работников на своевременное получение заработной платы.

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