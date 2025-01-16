Премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Украину — запланировано подписание соглашения о столетнем партнерстве

Ожидается, что Кир Стармер и Владимир Зеленский подпишут договор о 100-летнем партнерстве.

В четверг, 16 января, премьер-министр Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев, чтобы встретиться с Президентом Владимиром Зеленским. Ожидается, что лидеры подпишут договор о 100-летнем партнерстве.

Документ охватывает такие сферы как оборона, наука, энергетика и торговля, интеграция Украины в европейские и мировые структуры, сообщает Associated Press.

Отмечается, что необъявленный визит Стармера является его первой поездкой в ​​Украину с момента вступления в должность в июле 2024 года. Хотя он уже посещал страну в 2023 году, когда являлся лидером оппозиции.

В ходе этого визита в Киев Стармер также обсудит, какие гарантии безопасности Британия может предложить Украине.

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