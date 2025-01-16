Заробітна плата має виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця.

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, як встановлюються строки для виплати заробітної плати.

Зазначається, що норми ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону України «Про оплату праці» продовжують діяти і в період воєнного стану, тому роботодавці повинні дотримуватися таких же строків виплати заробітної плати, як і в мирний час.

Отже, заробітна плата має виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У Держпраці звернули увагу на те, що ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» зобов’язує роботодавця вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

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