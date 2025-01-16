Практика судів
  1. В Україні

Як встановлюються строки для виплати заробітної плати

09:42, 16 січня 2025
Заробітна плата має виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця.
Як встановлюються строки для виплати заробітної плати
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці розповідає, як встановлюються строки для виплати заробітної плати.

Зазначається, що норми ст. 115 КЗпП та ст. 24 Закону України «Про оплату праці» продовжують діяти і в період воєнного стану, тому роботодавці повинні дотримуватися таких же строків виплати заробітної плати, як і в мирний час.

Отже, заробітна плата має виплачуватися працівникам регулярно в робочі дні у строки, встановлені колективним договором або нормативним актом роботодавця, погодженим із виборним органом первинної профспілкової організації чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності таких органів – представниками, обраними й уповноваженими трудовим колективом), але не рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що не перевищує 16 календарних днів, та не пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

У Держпраці звернули увагу на те, що ст. 10 Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» зобов’язує роботодавця вживати всіх можливих заходів для забезпечення реалізації права працівників на своєчасне отримання заробітної плати.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

зарплата Держпраці

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Народні депутати пропонують перезавантажити АРМА та його керівництво за участі міжнародних експертів

Також пропонується провести перевірку працівників АРМА на доброчесність.

Хто може стати членом ВККС – як пройшли співбесіди з кандидатами на єдину вакантну посаду члена Комісії

У Вищої ради правосуддя виникли питання до мотивації обох переможців конкурсу на посаду члена ВККС.

Хто залишився у конкурсі до Вищого антикорупційного суду – помічники суддів ВАКС, судді райсудів та адвокат

На п’ятнадцять вакантних посад суддів першої інстанції ВАКС залишилося 7 претендентів, а в Апеляційну палату ВАКС – жодного.

НАБУ і САП підтримали законопроект Давида Арахамії щодо скасування закриття кримінального провадження через сплив строків досудового розслідування після повідомлення особі про підозру

Як підкреслили у НАБУ і САП, «це дозволить унеможливити ситуації, коли особи уникають відповідальності через формальні строки, навіть у випадках, коли їм повідомлено про підозру».

Депутати вирішили врегулювати встановлення Національного дня молитви і виконання Радою гімну у цей день не законом, а постановою

Спочатку депутати на чолі з Давидом Арахамією внесли законопроект про зміни до КЗпП і доручення Верховній Раді починати спеціальне засідання 24 лютого виконанням духовного гімну, але потім вирішили обмежитися постановою.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Алла Олійник
    Алла Олійник
    суддя Конституційного Суду України
  • Олена Малєєва
    Олена Малєєва
    суддя Господарського суду Івано-Франківської області
  • Богдан Мичка
    Богдан Мичка
    заступник голови Сихівського районного суду м. Львова
  • Інна Скрипка
    Інна Скрипка
    суддя Київського окружного адміністративного суду
  • Семен Кривонос
    Семен Кривонос
    директор Національного антикорупційного бюро