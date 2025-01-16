Байден виступив з прощальною промовою — що він сказав про Україну

Джо Байден у прощальній промові згадав про Україну та розповів про зовнішньополітичні досягнення.

У своїй прощальній промові діючий президент США Джо Байден підсумував ключові досягнення своєї адміністрації. Він наголосив на підтримці України та зміцненні НАТО. Про це повідомляє CNN.

"На міжнародному рівні ми зміцнили НАТО, Україна залишається вільною, і ми випередили Китай у конкуренції", – сказав Байден.

Також він висловив надію, що його досягнення будуть збережені на довгі роки.

"Знадобиться час, щоб відчути повний вплив того, що ми зробили разом. Але насіння посіяно, і воно ростиме і цвістиме десятиліттями", — заявив Байден.

У промові Байден акцентував на важливості міжнародного співробітництва, заявивши, що його адміністрація зробила все можливе для того, щоб Америка залишалася лідером у світі, відстоюючи свободу та демократію.

Окрім цього, Байден закликав наступну адміністрацію продовжувати зусилля зі збереження міжнародного порядку.

"Я хочу, щоб Америка процвітала, і саме тому забезпечив мирну передачу влади, щоб показати силу нашого прикладу", - сказав Байден.

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