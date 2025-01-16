Менш ніж 1% українців відчують наслідки обмежень на карткові перекази — Нацбанк

Банк не обмежуватиме громадян у здійсненні операції у разі наявності підтверджених доходів.

Фото: bank.gov.ua

Менш ніж 1% українців відчують вплив обмежень на карткові перекази. Про це заявила перша заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова в інтервʼю «Ми – Україна».

За її словами, банк не обмежуватиме громадян у здійсненні операції у разі наявності підтверджених доходів.

«Тобто якщо, наприклад, ваша зарплатна картка в цьому банку, і банк бачить, що ваші всі надходження – це надходження від вашого роботодавця у вигляді заробітної плати і накопичення також з цих доходів, і ця сума перевищує 100 000 грн або навіть 400 000 грн за певний період, вони не будуть мати до вас ніяких запитань», – наголосила Катерина Рожкова.

Вона зазначила, що обмеження на карткові перекази були введені для «тих учасників реального сектору економіки, які прагнуть отримати більший прибуток, віддаючи менше».

Заступниця голови Нацбанку нагадала, що до введення обмежень на карткові перекази в законі про фінансовий моніторинг йшлося, що громадяни мають підтвердити доходи, що перевищують 400 000 грн.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що низка провідних банків, зокрема Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank підписали меморандум, за яким вводяться ліміти на перекази та детальне вивчення клієнтів з присвоєнням їм різних категорій «ризиковості».

Також Нацбанк пояснив, чи блокуватимуть банки картки громадян за часте зняття готівки.

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