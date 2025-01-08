Нацбанк пояснив, чи блокуватимуть банки картки громадян за часте зняття готівки

У НБУ заявили, що банки продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

Національний банк України повідомив, що банки не блокуватимуть банківські рахунки українців за часте зняття готівки.

У НБУ наголосили, що окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.

«Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!», - заявили у НБУ.

Медіа посилаються на «рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні», не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає, зазначили у Нацбанку.

Також там додали, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що низка провідних банків, зокрема Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank підписали меморандум, за яким вводяться ліміти на перекази та детальне вивчення клієнтів з присвоєнням їм різних категорій «ризиковості».

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