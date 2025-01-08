Практика судів
  1. В Україні

Нацбанк пояснив, чи блокуватимуть банки картки громадян за часте зняття готівки

11:08, 8 січня 2025
У НБУ заявили, що банки продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.
Нацбанк пояснив, чи блокуватимуть банки картки громадян за часте зняття готівки
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України повідомив, що банки не блокуватимуть банківські рахунки українців за часте зняття готівки.

У НБУ наголосили, що окремі медіа та телеграм-канали розповсюджують недостовірну та маніпулятивну інформацію про те, що українцям можуть блокувати банківські рахунки за часте зняття готівки – більше трьох разів на місяць, особливо у великих сумах, та за часте використання готівкових кредитів.

«Наголошуємо, що ця інформація не відповідає дійсності!», - заявили у НБУ.

Медіа посилаються на «рекомендації Національного банку України щодо посилення фінансового моніторингу в Україні», не зазначаючи конкретні документи. Проте в жодних рекомендаціях, листах, нормативно-правових актах чи інших офіційних документах НБУ вимог щодо блокування рахунків за проведення таких операцій немає, зазначили у Нацбанку.

Також там додали, що банки, платіжні та фінансові установи продовжують діяти та здійснювати належну перевірку своїх клієнтів виключно в межах законодавства з питань фінансового моніторингу, застосовуючи ризик-орієнтований підхід.

Раніше «Судово-юридична газета» писала, що низка провідних банків, зокрема Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank підписали меморандум, за яким вводяться ліміти на перекази та детальне вивчення клієнтів з присвоєнням їм різних категорій «ризиковості».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Парламент розгляне законопроект про нові розміри штрафів у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу

Законопроект у фінальній версії передбачає встановити нові розміри штрафів, що накладаються регулятором у разі скоєння правопорушення на ринку природного газу на суб’єктів цього ринку.

Комітет з питань економічного розвитку рекомендував прийняти законопроект про скасування Господарського кодексу в цілому

7 січня відбулося додаткове засідання Комітету, на якому вирішили рекомендувати парламенту прийняти в цілому як закон законопроект про скасування Господарського кодексу.

Законодавством не передбачено відтермінування заходів мобілізації під час оформлення бронювання — Міноборони

Дія відстрочок спливає 28 лютого, тому частину нині заброньованих буде мобілізовано до ЗСУ — член Комітету з нацбезпеки.

IQ-тест на посади суддів ВАКС – як і чому трапилося так, що у конкурсі залишилося менше двох кандидатів на одну вакантну посаду судді

Верховна Рада та ВККС занадто ідеалізували процедуру тестування на когнітивні здібності, а також необачно довірилися зовнішнім радникам – довелося рятувати хоча б конкурс в апеляційні суди.

Справи щодо оскарження конкурсів на очільників НАБУ, САП, НАЗК і БЕБ пропонується розглядати у Київському міському окружному адміністративному суді — законопроект

У Раді зʼявився альтернативний до законопроекту Кабміну про створення Вищого адмінсуду законопроект, яким пропонується, аби справи щодо конкурсів на керівництво НАБУ, САП, НАЗК розглядав Київський міський ОАС.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео