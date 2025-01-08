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Нацбанк объяснил, будут ли банки блокировать карточки граждан за частое снятие наличных

11:08, 8 января 2025
В НБУ заявили, что банки продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.
Нацбанк объяснил, будут ли банки блокировать карточки граждан за частое снятие наличных
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Национальный банк Украины сообщил, что банки не будут блокировать банковские счета украинцев за частое снятие наличных.

В НБУ подчеркнули, что отдельные медиа и телеграмм-каналы распространяют недостоверную и манипулятивную информацию о том, что украинцам могут блокировать банковские счета за частое снятие наличных – более трех раз в месяц, особенно в крупных суммах, и за частое использование наличных кредитов.

«Отмечаем, что эта информация не соответствует действительности!», - заявили в НБУ.

Медиа ссылаются на «рекомендации Национального банка Украины по усилению финансового мониторинга в Украине», не указывая конкретных документов. Однако ни в каких рекомендациях, письмах, нормативно-правовых актах или других официальных документах НБУ требований по блокированию счетов за проведение таких операций нет, отметили в Нацбанке.

Также там добавили, что банки, платежные и финансовые учреждения продолжают действовать и осуществлять надлежащую проверку своих клиентов исключительно в рамках законодательства по вопросам финансового мониторинга, применяя риск-ориентированный подход.

Ранее «Судебно-юридическая газета» сообщала, что ряд ведущих банков, в частности Ощадбанк, Райффайзен Банк, ПриватБанк, Monobank подписали меморандум, по которому вводятся лимиты на переводы и детальное изучение клиентов с присвоением им различных категорий «рисковости».

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НБУ

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