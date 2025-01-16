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Дружина екскомбрига бригади ТРО отримала 922 тис грн винагороди за фіктивну участь у бойових діях — ДБР

10:36, 16 січня 2025
Екс-командир бригади ТРО влаштував свою дружину стрільцем і забезпечив їй фіктивну участь у бойових діях.
Дружина екскомбрига бригади ТРО отримала 922 тис грн винагороди за фіктивну участь у бойових діях — ДБР
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Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екскомандиру однієї з бригад територіальної оборони та його трьом підлеглим, які допомогли отримати дружині комбрига понад 922 тисячі гривень додаткової винагороди. Про це інформує офіційний сайт Бюро.

У липні 2023 року посадовець вирішив влаштувати свою дружину в очолювану ним бригаду стрільцем, щоб організувати їй підвищені виплати. Аби формально дотриматися закону, подружжя навіть вирішило розлучитися, але продовжило перебувати у родинних відносинах.

«Згодом комбриг залучив до оборудки двох підлеглих – командирів підпорядкованих йому підрозділів. Вони складали неправдиві документи про нібито участь жінки в бойових діях на лінії зіткнення. Таким чином за період з липня 2023 року по квітень 2024 року вона незаконно отримала понад 922 тис. грн додаткової винагороди», - повідомили у ДБР.

Весь цей час вона несла службу поряд з чоловіком та займалася конярством на спеціальній фермі. Жінка навіть встигла провести два тижні у Польщі, самовільно залишивши військову частину.

Колишньому командиру бригади, його дружині та двом його підлеглим повідомлено про підозру. Їм загрожує позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів підозрюваним.

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